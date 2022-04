Dopo il recupero della partita tra Inter e Bologna, riparte la Serie A con la 35ª giornata. In palio punti pesanti per la lotta scudetto e per la salvezza. Si parte sabato con il Napoli, impegnato al Maradona con il Sassuolo alle 15. Alle 18 c'è il Derby della Lanterna, cruciale per le speranze di permanenza in Serie A del Genoa di Blessin e della Sampdoria di Giampaolo.



Domenica tocca alla Juve e alle milanesi. Bianconeri impegnati allo Stadium contro il Venezia alle 12.30: davanti dovrebbero esserci Dybala, Morata e Vlahovic. Milan impegnato a San Siro contro la Fiorentina, alle 15: per Pioli dubbio tra Kessie e Brahim Diaz sulla trequarti. L'Inter risponde alle 18 alla Dacia Arena, contro l'Udinese: tra i nerazzurri, c'è cauto ottimismo per il rientro di Handanovic tra i pali. Davanti torna Dzeko con Lautaro.



IL CALENDARIO



Sabato 30 aprile

Cagliari-Verona, ore 15.00 Dazn

Napoli-Sassuolo, ore 15.00 Dazn

Sampdoria-Genoa, ore 18.00 Dazn

Spezia-Lazio, ore 20.45 Dazn/Sky



Domenica 1 maggio

Juventus-Venezia, ore 12.30 Dazn/Sky

Empoli-Torino, ore 15.00 Dazn

Milan-Fiorentina, ore 15.00 Dazn

Udinese-Inter, ore 18.00 Dazn

Roma-Bologna, ore 20.45 Dazn



Lunedì 2 maggio

Atalanta-Salernitana, ore 20.45 Dazn/Sky



ECCO NELLA NOSTRA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI SQUADRA PER SQUADRA