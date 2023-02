La 21a giornata di campionato si apre con il primo anticipo tra Cremonese e Lecce, in programma sabato 4 alle 15. Nello stesso giorno si giocano anche Roma-Empoli (ore 18) e Sassuolo-Atalanta alle 20.45. La domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12.30 tra Spezia e Napoli, alle 15 è in programma Torino-Udinese e alle 18 si gioca Fiorentina-Bologna. Da cerchiare in rosso il derby di Milano Inter-Milan, domenica sera ore 20.45. Il turno continua con le due partite del lunedì Verona-Lazio (ore 18.30) e Monza-Sampdoria alle 20.45; chiude la giornata la sfida tra Salernitana e Juventus martedì alle 20.45.



