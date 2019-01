Nella "tana" che fu del suo rivale proverà a fare un altro passo verso il record di partite consecutive in rete. Fabio Quagliarella, sempre a segno nelle ultime nove gare di Serie A, al Franchi contro la Fiorentina insegue il primato fissato da Gabriel Omar Batistuta. L’argentino 25 anni fa, con la maglia viola, riuscì a segnare per 11 gare di fila. La caccia al record di Quagliarella, dunque, diventa lo spunto per una scommessa ad hoc. Ad aprirla sono gli analisti Sisal Matchpoint, secondo i quali per il momento è difficile che il bomber della Samp riesca a segnare per altre tre gare di fila, arrivando a 12 marcature in serie. La quota, RIPORTA aGIPRONEWS, è fissata a 33,00, ma se Quagliarella segnasse proprio nel tempio di Batigol, potrebbe andare decisamente in picchiata.