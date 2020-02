E' successo di tutto in questo mercato di gennaio. In Italia è arrivato un pezzo da 90 come Eriksen al prezzo di "una tazza di tè", parola di Paul Merson, ex stella dell'Arsenal; in Bundesliga Erling Braut Haaland, il terminator del gol che brilla con il Borussia Dortmund; in Premier, invece, il Manchester United è riuscito a mettere le mani su Bruno Fernandes, che il Novara pagò 40mila euro, mentre i Red Devils ne hanno spesi.. 80. Ma di milioni.



E qual è il campionato che ha speso di più? La classifica di calciomercato.com di questa settimana è dedicata proprio alle 10 leghe che hanno investito di più in questa sessione di mercato. In top 10 non mancano le sorprese, come sempre. E, come sempre, c'è la Championship, la Serie B inglese, che non ha visto partire Robinson, direzione Milan, prontamente rientrato al Wigan, ma ha assistito a un Fulham scatenato. Che ha speso di più di tanti club di Serie A. Ma questo, per il campionato italiano, non è per forza un demerito: non è da tutti prendere Eriksen al prezzo di "una tazza di tè"...