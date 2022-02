Manca dal 23 gennaio la vittoria per la Roma di José Mourinho, che dopo la sosta in campionato ha racimolato solo due punti contro Sassuolo e Genoa, perdendo ai quarti in Coppa Italia contro l'Inter. La sfida di domani pomeriggio all'Olimpico con il Verona è l'occasione per i giallorossi di tornare al successo e non perdere il treno per l'Europa. La formazione capitolina parte favorita per i betting analyst che vedono l'«1» a 1,90, malgrado l'andata al Bentegodi abbia visto il successo gialloblù. Un bis del Verona si gioca a 4,10, di poco più bassa la quota del pari, a 3,70. E' un match da Goal, con entrambe le squadre a segno proposte a 1,61, mentre il No Goal è visto a 2,25. Prevale anche l'Over, a 1,72, mentre un match con meno di tre reti vale su 888 2,12 la quota. Per quanto riguarda il risultato esatto, è l'1-1 in pole a 7,00, seguito dal 2-1 giallorosso a 8,00, mentre il successo capitolino per 1-0 vale 8,50 la posta, con il 2-0 a 9,50. Le ultime due sfide della Roma in campionato hanno visto entrambe almeno un'espulsione: la quota di un rosso nel match contro il Verona è di 3,60, mentre il “no” si gioca a 1,25.