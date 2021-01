scorri la gallery per tutte le formazioni di oggi.

Dopo i 3 anticipi del sabato prosegue con un ricco programma la 17esima giornata di Serie A che oltre al posticipo del lunedì fra Spezia e Sampdoria manda in campo oggi altre 6 gare. E si parte subito fortissimo con la sfida per definire chi può essere davvero la rivale del Milan per lo scudetto con la seconda forza del campionato, l'Inter che alle 12.30 fa visita all'Olimpico alla Roma, terza e a -3 dai nerazzurri. Alle 15 Lazio e Napoli, che non stanno attraversando un buon periodo di forma affronteranno entrambe in trasferta e rispettivamente il Parma del rientrato D'Aversa e l'Udinese, anch'essa in serie negativa da troppe gare. Sempre alle 15 Verona-Crotone, decisiva per i calabresi nella lotta salvezza, così come sarà importante la gara delle 18 fra Fiorentina e Cagliari per capire chi potrà tirarsi fuori dalla stessa crisi e lotta per non retrocedere. Alle 20.45, infine tocca a Juve-Sassuolo, distanziate in classifica solo 1 punto e con la chance di risorpassare l'Atalanta al 4° posto.Roma- Inter ore 12.30Parma-Lazio ore 15:00Udinese-Napoli ore 15:00Verona-Crotone ore 15:00Fiorentina-Cagliari ore 18:00Juventus-Sassuolo ore ​20:45Roma-Inter apre la domenica in diretta esclusiva su Dazn e quindi sul canale 209 Dazn1 del satellite. Per le gare delle 15 sempre su Dazn1 sarà trasmessa Verona-Crotone, mentre Parma-Lazio sarà visibile su Sky Sport al canale 252 e Udinese-Napoli sul canale 253. Alle 18 su Sky Sport Serie A canale 202 verrà trasmessa Fiorentina-Cagliari, mentre il posticipo Juve-Sassuolo sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251).(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.