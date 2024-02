Roma-Inter, la MOVIOLA LIVE: ecco perchè non è stato annullato il gol ad Acerbi, check sul contatto su Lautaro

ROMA – INTER Sabato 10/02 h.18.00



GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO



45' +3 - Rapido check su un contatto ai danni di Lautaro per mano di Paredes: si chiude con un nulla di fatto. In realtà è Acerbi che, involontariamente, colpisce il suo capitano sul volto con una leggera gomitata



19' - Check del VAR sulla rete di Acerbi: l'arbitro Guida, chiamato all'on-field review, ha dovuto valutare la posizione di Thuram sul colpo di testa del centrale nerazzurro. Secondo il direttore di gara, pur essendo affianco a Rui Patricio (alla sua destra, per la precisione), il 9 francese, in netta posizione di fuorigioco, non disturba comunque il possibile intervento dell'estremo difensore giallorosso, in quanto il pallone finisce sul secondo palo (quindi alla sinistra del portiere portoghese) e non sul primo