Prosegue la 22esima giornata di Serie A e nel lunch match delle 12.30 tocca alla, che ospita all'Olimpico l'. I giallorossi provano a ripartire dopo il ko in casa della Juventus e proprio le sconfitte dei bianconeri e del Milan offrono una ghiotta occasione a Fonseca: con un successo la Roma salirebbe a 43 punti, scavalcando la Juve e portandosi a -6 dai rossoneri. La squadra di Gotti, però, è in un periodo di forma: quattro i risultati utili consecutivi, ultimi i successi contro Spezia e Verona.- Il bilancio è tutto a favore della Roma: 13 vittorie a 2 negli ultimi 15 confronti, con l'ultimo pareggio che risale a marzo 2013; i giallorossi, inoltre, dall'inizio della stagione 2016/17 hanno tenuto la porta inviolata contro l'Udinese in 6 sfide su 9. Per Fonseca, però, c'è anche lo spettro di una seconda sconfitta consecutiva in Serie A come non accade dallo scorso luglio: furono tre i ko, di cui uno 0-2 contro l'Udinese. I friulani di Gotti, invece, cercano il quarto clean sheet di fila in Serie A, che manca da maggio 2012 quando in panchina c'era Francesco Guidolin.Fischio d'inizio alle 12.30, su Calciomercato.com la diretta di: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.​