Non solo Monza-Atalanta, alle 18.30 si affrontano per la 5ª giornata di Serie A anche Salernitana ed Empoli, in uno scontro importante per la lotta salvezza. La squadra di Nicola arriva dal pareggio di Bologna, mentre quella di Zanetti cerca la prima vittoria in questo campionato.



STATISTICHE - Equilibrio perfetto nei precedenti tra i due club, con due pareggi e un successo per parte: la Salernitana è rimasta imbattuta nelle due sfide del 1998/99, mentre l'Empoli ha ottenuto quattro punti nelle due partite della scorsa stagione.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Salernitana-Empoli.



FORMAZIONI UFFICIALI



Salernitana: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.



Empoli: Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Satriano, Lammers.