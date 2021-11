Il campionato non è nemmeno alla metà, ma è già chiaro quali sono le squadre che dovranno sudarsi la salvezza in questa stagione. Ecco perché, alla tredicesima giornata, quello tra Salernitana e Sampdoria, in programma domenica all'Arechi, è già uno scontro determinante per entrambe le squadre. Due punti separano i campani, diciannovesimi a 7 punti, e la compagine blucerchiata. Entrambe hanno ottenuto un solo successo e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, anche se nel caso dei liguri le aspettative erano ben diverse. Nonostante un filotto quasi identico nell'ultimo mese, sono gli ospiti a partire favoriti: il «2» si gioca a 2,45. Non sono comunque spacciati i granata, per cui un successo si gioca a 3,10. Poco più alta la quota del pari, a 3,25. I padroni di casa arrivano allo scontro con il peggior attacco e la peggior difesa, mentre sono stati più prolifici i blucerchiati (15 reti all'attivo contro le dieci dei campani). In ogni caso, non ci si attende un match pirotecnico: l'Under prevale a 1,85, mentre un match con almeno tre reti si gioca a 1,96. Probabile però il Goal, che vale 1,68, mentre il No Goal si gioca a 2,12. Il risultato con la quota più bassa è infatti l'1-1, offerto a 6,10, seguito dallo 0-1 a 8,50.