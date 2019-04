All'andata finì 1-1, ma stavolta il Genoa non avrà Krysztof Piatek, decisivo per il pareggio dello scorso novembre. Il derby con la Sampdoria parte dunque con il vantaggio dei blucerchiati, sia nelle previsioni dei betting analyst, sia nelle preferenze degli scommettitori: sul tabellone 888sport.it l'«1» di Giampaolo e i suoi è offerto a 2,45, ed è stato scelto nel 70% delle giocate. L'ultimo confronto vinto dai rossoblù risale al 2016, poi sono arrivate tre sconfitte e due pareggi: rompere il digiuno pagherebbe 3,20 (al 10% delle scelte), mentre il segno «X» è offerto a 3,15 (20%). Netta la tendenza Under dei precedenti più recenti: dopo quattro esiti "bassi" consecutivi, un'altra partita con massimo due reti complessive vale 1,82, contro l'1,98 dell'Over. I quotisti si aspettano comunque un incontro con entrambe le squadre a segno, visto il Goal a 1,79 contro l'1,97 del No Goal. Sul tabellone del risultato esatto spicca invece l'1-1 a 6,00, seguito dall'1-0 per la Samp a 7,50.