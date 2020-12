L'si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle 20.45 ilriceve il. Neroverdi a secco di vittorie da due turni (ko con l'Inter e pareggio nella Roma giallorossa), campani che hanno conquistato cinque punti nelle ultime tre (prima volta in Serie A in cui la Strega è imbattuta per tre sfide consecutive). Vincendo, Berardi e compagni salirebbero momentaneamente al secondo posto, a +1 sull'Inter e +2 sulla coppia Napoli-Juve. Il Benevento, invece, ha l'occasione per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde della classifica. De Zerbi deve fare ancora a meno di Caputo: c'è Djuricic falso nove con Lopez e Berardi sulla trequarti insieme ad Haraslin, schierato a sorpresa al posto di Boga. Inzaghi, invece, punta su Caprari e Ionita dietro a Lapadula. ​Zero gol in due partite: era dal febbraio 2019 che il Sassuolo non restava a secco per 120'. Sono due i precedenti in Serie A, con una vittoria neroverde e un pareggio. Partita particolare per Roberto De Zerbi e Filip Djuricic: il tecnico ha allenato i campani nel 2017-2018, mentre il serbo ha giocato proprio in giallorosso nel 2018, totalizzando 15 presenze.