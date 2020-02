La vittoria contro la Sampdoria - la terza consecutiva dopo quella con la Lazio in Coppa Italia e quella contro la Juve - riaccende le ambizioni europee del Napoli, dopo una prima parte di stagione da dimenticare. I tre punti conquistati a Genova portano gli azzurri a due punti dal sesto posto che porta in Europa League, un traguardo che ora appare abbordabile anche ai betting analyst. Sul tabellone il piazzamento europeo degli azzurri vale 1,55; Gattuso e i suoi superano in quota anche il Milan che, pur con due punti in più in classifica, è dato a 1,60. Molto più in salita, invece, la rimonta al piazzamento Champions, al momento lontano 9 punti e offerto a 8 volte la posta, secondo Agipronews.