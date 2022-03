Un’altra occasione persa per il Venezia, che nel match interno contro il Sassuolo è incappato in una pesante sconfitta per 4-1, rimanendo ancorato al terzultimo posto in classifica a -3 dal Cagliari, ma con una gara in meno dei sardi. I lagunari non vincono al “Penzo” dallo scorso 7 novembre, e per i bookmaker il brusco calo di rendimento degli ultimi mesi mette sempre più a rischio la panchina di Paolo Zanetti. L’esonero del tecnico neroverde, riporta Agipronews, si gioca a 2 su tabellone, la stessa quota di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano dello Spezia è sempre a +4 sulla quota salvezza, ma la sconfitta di misura ottenuta allo Stadium contro la Juventus, la quarta consecutiva, rende la sua posizione ancora instabile. Sale a 4,50 invece un possibile allontanamento di Walter Mazzarri, dopo la pesante sconfitta subita in casa contro la Lazio, alla pari di Gabriele Cioffi dell'Udinese, reduce però da un pesantissimo successo nella sfida interna contro la Sampdoria. Non è nel vivo della lotta retrocessione Sinisa Mihajlovic, ma il rendimento altalenante del suo Bologna, che punta apertamente alla parte sinistra della classifica, lo espone secondo i bookie a un rischio esonero offerto a 5,50