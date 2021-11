. Rendimento alle stelle per l'attaccante dell'Hellas Verona, sette gol e un assist ad ottobre che sono valsi alla squadra di Tudor tre vittorie prestigiose contro Spezia, Lazio e Juventus.Il comunicato della Serie A:Il premio EA SPORTS Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell’Hellas Verona Giovanni Simeone e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Hellas Verona - Empoli, in programma lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18.30 allo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform(sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª all’11ª della Serie A TIM 2021/2022.Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 99 gialloblu di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:- Indice di Efficienza Tecnica del 97,5%: sfruttando tutte le occasioni, nel mese di ottobre risulta il giocatore più efficiente tra le Top 5 leghe europee;- Efficienza Fisica al 93,5%, in linea con i Top Player dello stesso ruolo;- Sempre al posto giusto nel momento giusto: supera il 97% nel K-Movement;- La naturalezza nel velocizzare la manovra e l’efficacia nel puntare la porta avversaria fanno registrare un 98% in Aggressività Offensiva (il valore più alto da inizio stagione).“Il mese di ottobre ha visto Giovanni Simeone come assoluto protagonista con sette gol, tra i quali un poker contro la Lazio e una doppietta alla Juventus. Il centravanti dell’Hellas Verona, insieme ai suoi compagni, ha portato i gialloblù nella parte alta della classifica con grandi prestazioni, confermandosi come uno dei migliori finalizzatori di questo inizio di campionato. Le sue statistiche confermano le sue capacità di lettura delle situazioni di gioco e di partecipazione alla manovra, sia offensiva che difensiva”. ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.