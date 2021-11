FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo l’anticipo del venerdì, con il pareggiò tra Empoli e Genoa, torna in campo lacon la sfida tra, in programma alle ore 15. Dopo la netta vittoria contro la Sampdoria il Toro vuole chiudere in bellezza prima della sosta per le nazionali., che dovrà rinunciare aha parlato della gara con Thiago Motta come di “una finale”.Lo Spezia ha bisogno di punti: è terzultimo in classifica e non vince dal 16 ottobre, quando ha battuto 2-1 la Salernitana, e nell’ultima partita ha perso nettamente con la Fiorentina (0-3 al Franchi).(4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Aina; Linetty, Praet; Belotti.