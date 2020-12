Fiorentina-Genoa chiude il programma della 10a giornata di Serie A. Il posticipo del lunedì sera andrà in scena al Franchi di Firenze fra due squadre obbligate a vincere per interrompere un periodo negativo e non aprire una nuova crisi che potrebbe vedere coinvolte perfino le panchine di Maran e di Prandelli, già subentrato a Iachini.



DOVE VEDERLA - Fiorentina-Genoa, calcio d'inizio ore 20.45 sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport Collection (canale 205)





LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1) – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Borja Valero; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli

Genoa (3-5-2) – Paleari; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Luca Pellegrini; Scamacca, Shomurodov. All.: Maran.