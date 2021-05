Una salvezza da consolidare e una Champions League da raggiungere. Con i rispettivi obiettivi, ugualmente importanti, Torino e Milan scendono in campo nel match della 36ª giornata, in programma mercoledì. Dopo il successo roboante in casa della Juventus, gli esperti non ci pensano due volte a regalare ai rossoneri i favori del pronostico: il segno «2» paga poco meno di 2 volte la posta giocata, a 1,92. A 4,00 invece è offerto il pareggio che ha accompagnato la squadra di Nicola nell’ultima gara di campionato contro il Verona. L’impresa dei granata, che equivarrebbe a mettere ufficialmente le mani sulla permanenza in A, si assesta su una quota di 3,70. L’ultimo successo del Toro contro il Milan risale a settembre 2019 (2-1 con doppietta di Belotti). Diverso invece lo score del girone d’andata, quando Ibrahimovic e compagni si imposero per 2-0. Lo stesso risultato a favore dei milanesi paga 10 volte la posta, mentre il più probabile è l’1-1 a 7.50. Si va verso una sfida da Goal, quotato a 1,61, e da Over (1,67) anche se nelle ultime quattro partite del Torino non si sono mai superate le due reti complessive. La proposta dell’Under si gioca a 2,20.