Reduce dal deludente 0-0 in Champions League sul campo del Genk, il Napoli prova a rialzare la testa in campionato. Allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', i partenopei fanno visita agli uomini di Walter Mazzari, in panchina dopo l'annullamento della squalifica da parte della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Granata reduci dalla sconfitta di Parma e vogliosi di tornare a fare punti davanti al proprio pubblico: l'ultima volta, qui, è stato sconfitto il Milan. Mazzarri si affida all'ex di turno, Simone Verdi, mentre Ancelotti passa al 4-3-3 con il trio Insigne-Lozano-Mertens.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Sembra favorevole il terreno di gioco torinese per il Napoli: gli ospiti, infatti, hanno vinto quattro dei cinque precedenti incroci. Nelle ultime due occasioni, con lo stesso punteggio, 1-3. Tre anni fa, invece, la gara con il maggior scarto tra le due squadre: un 5-0 firmato da Callejon (doppietta), Insigne, Mertens e Zielinski. Nel marzo 2015 l'unico successo dei padroni di casa negli ultimi 14 incroci. Il Toro, tuttavia, è la squadra che ha vinto il maggior numero di gare casalinghe in Serie A in tutto il 2019: ben 10 su 13.