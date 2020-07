In campo per blindare l'Europa diretta. Alle 21.45 si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino il Toro di Longo e la Roma di Fonseca: i granata sono aritmeticamente salvi, ma cercano di tornare al successo dopo tre gare d'astinenza; i giallorossi, invece danno la caccia alla terza vittoria di fila (settimo risultato utile consecutivo), per rispondere al Milan e blindare aritmeticamente il quinto posto in classifica, utile per l'accesso diretto ai gironi di Europa League senza passare dai preliminari.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto più partite nel massimo campionato italiano (63), ma allo stesso tempo i giallorossi sono la squadra contro cui i granata hanno segnato di più in A (186). Il Toro, poi, ha vinto l'ultima gara di campionato contro la Roma dopo aver perso tutte e cinque le precedenti. Il bilancio casalingo sorride ai granata (su 74 confronti 32 vittorie, 27 pareggi e 15 sconfitte), che però hanno vinto solo una delle ultime 18 partite interne con la Roma in A (10 pareggi e 7 sconfitte).



Fischio d'inizio alle 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Torino-Roma.



FORMAZIONI UFFICIALI



Torino: Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza.



Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.​





