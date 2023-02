Il match delle 15 di Serie A è Torino contro Udinese. Sfida tra due squadre ambiziose, che hanno bisogno di vincere per credere in un posto in Europa. Torino e Udinese non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018 (1-1 con gol di De Paul e Meité): da allora tre vittorie friulane e cinque successi granata, incluso quello del match d’andata (2-1 in Friuli).