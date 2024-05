Serie A, tutti gli allenatori della stagione 2024/2025

Getty

Paulo Fonseca al Milan, Antonio Conte al Milan e Thiago Motta alla Juventus. Tre nomi importanti per tre panchine di Serie A, le ultime in ordine di tempo che vanno definendosi in queste settimane, in concomitanza con la conclusione del campionato italiano e gli Europei che incombono. In attesa di conoscere l’ultima formazione che completerà il tabellone delle 20 partecipanti alla massima serie per la stagione 2024/2025 - Cremonese e Venezia sono le due finaliste dei playoff di Serie B - sono diverse le situazioni tra conferme o cambi annunciati.



Ecco, squadra per la squadra, come sta prendendo forma il campionato che ripartirà nel weekend tra il 17 ed il 18 agosto 2024.