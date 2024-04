Serie A: tutti gli squalificati della 35esima giornata

, conclusa dal posticipo di ieri tra Genoa e Cagliari. Quello che segue è l’elenco dei calciatori che dovranno saltare per squalifica il prossimo turno, il numero 35.CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASam (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.AOUTSA Adrien Fidele (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMURILLO Juan David (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Roberto (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Martin Ismael (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Niccolo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).NETTO Ruan (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).