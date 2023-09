Non solo Atalanta-Cagliari. Alle ore 15, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio contro il Genk all’esordio stagionale in Conference League, sarà ospitata dall’Udinese di Andrea Sottil, alla ricerca del primo successo in campionato. I viola vogliono proseguire con l’ottimo stato di forma mostrato contro l’Atalanta (toscani vittoriosi per 3-2) nello scorso turno di Serie A mentre la formazione friulana arriva da un buon pareggio in Sardegna (a reti bianche) contro il Cagliari.



I PRECEDENTI - Udinese e Fiorentina si sono già affrontate 106 volte in tutte le competizioni. Il bilancio dice 25 vittorie per i friulani e 53 per i toscani. Mentre in 28 occasioni la sfida è finita in pareggio.