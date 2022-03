Sono state comunicate ufficialmente le date dei recuperi delle partite rinviate a causa del Covid in inverno: di seguito date e orari come da nota della Serie A, con gli orari che saranno resi noti successivamente:



20 aprile 2022

Udinese-Salernitana DAZN



27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese - DAZN/SKY

Salernitana-Venezia - DAZN

Bologna-Inter - DAZN/SKY



11 maggio 2022

Atalanta-Torino - DAZN (la data di questa partita può essere modificata in relazione ai progressi dei nerazzurri in Europa League)