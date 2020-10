Si chiude oggi il quarto turno di Serie A. Alle 20.45, al Bentegodi, il Verona ospita il Genoa, in una partita segnata in maniera particolare dall'emergenza Covid. I padroni di casa, infatti, devono fare a meno di Barak e Gunter, positivi al tampone, mentre i rossoblù tornano in campo dopo il rinvio della sfida contro il Torino proprio a causa di un focolaio all'interno della pandemia. Maran deve ancora rinunciare a Lerager, Cassata, Criscito, Zappacosta, Brlek, Destro e Males, ma recupera Pjaca, Pellegrini, Zajc, Perin, Radovanovic, Biraschi, Melegoni, Behrami, Schone e Marchetti. Parte titolare il neo-acquisto Shomurodov​, al fianco di Pandev. Dietro, invece, Masiello-Zapata-Bani. ​In casa Verona va in panchina a sorpresa Zaccagni, c'è Colley titolare. Favilli al centro dell'attacco, Di Carmine e Kalinic partono fuori.



STATISTICHE E PRECEDENTI - A 80 giorni dalla sfida di Marassi che decretò la salvezza del Genoa, le due squadre si ritrovano, in quello che è il 31° incrocio tra le due formazioni. I precedenti sorridono agli scaligeri, con 13 successi, 14 pareggi e soli tre successi rossoblù. Juric ritrova il suo Genoa, allenato a più riprese tra il 2016 e il 2019: il conteggio recita 51 panchine con 9 vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte.