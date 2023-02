In attesa di Samp-Inter, punti salvezza in palio nel penultimo posticipo dellail primo del lunedì, con il mai banaleche prende il via al Bentegodi a partirearrivano alla vigilia della gara da terzultimi in classifica, con il pari con la Lazio che dà morale, ma che non basta per accorciare sulla zona salvezza, distante ora 5 punti. Dall'altra parte la crisi dei ragazzi di Davidesta rimettendo in discussione l'allenatore chiamato ad una svolta per non compromettere quanto di buono fatto finora, con tre ko nelle ultime quattro e sette punti proprio sui rivali.- Verona e Salernitana si sono affrontate tre volte in Serie A: un pareggio e due vittorie campane; in ognuna di queste sfide sono sempre stati segnati almeno tre gol. Considerando tutte le competizioni, l’ultimo successo del Verona sulla Salernitana risale al match di Serie B del 22 febbraio 2019: un 1-0 al Bentegodi con rete di Giampaolo Pazzini. Il Verona ha perso una sola volta nelle ultime sei giornate di campionato (2V, 3N) e ha pareggiato per 1-1 le ultime due: i veneti non collezionato tre pareggi di fila in Serie A da gennaio 2016, con Delneri in panchina. Da inizio 2023 e con Zaffaroni in panchina, il Verona ha subito appena quattro gol in sei giornate (media di 0.66 a match), dopo che aveva registrato una media di 1.9 nei precedenti 15 turni; solo il Napoli (tre reti concesse) ha fatto meglio in questo anno solare nel massimo torneo. Nelle ultime otto giornate la Salernitana ha perso in sei occasioni (1V, 1N): nessuna squadra conta più ko nel periodo (sei anche Cremonese e Sampdoria); la squadra campana in questo parziale ha subito ben 22 gol, almeno sei più di qualsiasi altra formazione in Serie A.Il Verona ha segnato il 74% dei suoi gol nel corso dei primi tempi (14 su 19), percentuale record in questo campionato; la Salernitana nelle prime frazioni ne ha subiti ben 23, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra. Il Verona ha già realizzato più gol su palla inattiva in questo 2023 (tre, due su sviluppo di punizione e uno su corner) che nelle prime 15 giornate di questo campionato giocate nel 2022 (due, entrambi su sviluppo di calcio d’angolo). Pur avendo giocato appena 85 minuti, nelle ultime due giornate Cyril Ngonge, oltre a segnare, è stato uno dei due giocatori del Verona con più tiri (sei, come Lasagna), il giocatore dell’Hellas con più tiri nello specchio (tre) e uno dei tre con più dribbling riusciti (due, come Doig e Lazovic). Tre gol e due assist per Darko Lazovic nelle ultime sei giornate di campionato: da inizio 2023 è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol (cinque) in Serie A.Krzysztof Piatek è andato a segno in tutti e tre i precedenti contro il Verona in Serie A, con tre maglie diverse: Milan nel settembre 2019, Fiorentina nel marzo 2022 e Salernitana nell’ottobre 2022.