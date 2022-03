L’Italia apre le porte all’arbitro Kateryna Monzul e domenica sarà in campo a dirigere la gara di Serie A femminile tra Inter-Sampdoria. Il calcio italiano si contro la guerra e prosegue l’attività incessante in favore della popolazione ucraina e della sua Federazione accogliendo nel nostro Paese uno dei migliori arbitro donna in Europa. La Monzul ha già diretto diverse gare di Europa League e altre sfide importanti, compresa la finale di Champions League tra Tyresö e Wolfsburg nel 2017.

''La FIGC si è mostrata subito disponibile facendosi carico dei costi del tesseramento e della copertura assicurativa per i giovani in fuga dalla guerra che desiderano fare calcio in Italia. Grazie alla UEFA, al presidente Čeferin e a Roberto Rosetti ci siamo organizzati per inviare un altro messaggio importante in favore della pace accogliendo nella squadra degli arbitri italiani la collega Monzul per consentirle di continuare a svolgere la sua professione ad alto livello'' ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina.