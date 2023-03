Continua la 28ª giornata di Serie B con ben 7 match in scena alle ore 15. Si parte dalla capolista e dominatrice assoluta della cadetteria. Il Frosinone ospiterà il Venezia per continuare ad allungare ed allargare il divario con le inseguitrici. L’obiettivo Serie A è ampiamente alla portata dei Ciociari ma i veneti vorranno vendere cara la pelle, per non trovarsi ancor più coinvolti nella lotta per non retrocedere.



Il Bari tenterà l’assalto alla seconda posizione – valida per la promozione diretta - occupata dal Genoa. Un successo ad Ascoli permetterebbe il sorpasso ai pugliesi che però dovrà guardarsi dietro dall’attacco del Sudtirol, di scena a Bolzano contro il Perugia.



Brescia, Benevento e Spal cercheranno punti fondamentali in chiave salvezza contro Cagliari, Ternana e Cittadella, rispettivamente, mentre Como-Modena chiuderà il programma di giornata.