Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con due partite la 29esima giornata di Serie B, la prima dopo la pausa per il Coronavirus: alle 18 tocca al Benevento di Filippo Inzaghi, con un piede in Serie A, fare visita alla pericolante Cremonese di Pierpaolo Bisoli. I sanniti hanno 22 punti sulla terza e sono a un passo dalla promozione, i lombardi invece sono in piena lotta playout. Lotta per non retrocedere che coinvolge anche l'Ascoli del nuovo allenatore spagnolo Abascal e reduce dal ko nel recupero. I marchigiani non vincono da sei gare (4 sconfitte e due pari) e cercano i tre punti per tirare dentro anche il Perugia, avversario questa sera alle 20.30 al Del Duca, nella bagarre salvezza.