Non solo Europei e nazionali, in campo anche la Serie B: va oggi in scena il recupero della 22esima giornata tra Lecce e Ascoli, in programma alle ore 18 al Stadio Via del Mare della città pugliese. Il match, previsto per l o scorso primo febbraio, fu sospeso e rinviato a data da destinarsi dopo pochissimi secondi di gioco (30'') a causa dell’infortunio al centrocampista dei giallorossi Manuel Scavone, un contrasto aereo fortuito che poteva avere conseguenze gravissime e che indusse il direttore di gara a sospendere immediatamente la gara. Gli uomini di Fabio Liverani stanno disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative e si trovano quarti in classifica, con la possibilità di centrare il terzo risultato utile di fila, superare il Verona al terzo posto e portarsi a meno uno dalla promozione diretta, lasciando indietro il Pescara. Dal canto loro i marchigiani di Vincenzo Vivarini arrivano da cinque risultati utili di fila (quattro pari e una vittoria) ma hanno solo quattro punti di margine sulla zona playout e vogliono allungare. ​