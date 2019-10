Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina questa sera con il posticipo dello stadio Zini di Cremona la nona giornata di Serie B: di fronte alle 21 la Cremonese di Marco Baroni e il Frosinone di Alessandro Nesta, due squadre indicate inizialmente come le favorite per la promozione diretta in Serie A ma fin qui molto deludenti. Serve una sterzata, ad entrambe: i lombardi non vincono da due gare e sono a metà classifica, mentre i ciociari sono reduci da una vittoria ma si trovano incredibilmente in zona playout.