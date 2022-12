Il programma di Santo Stefano della Serie B sarà chiuso dalla gara più attesa, Bari-Genoa. Due squadre da un passato nobile, che cercano il ritorno in Serie A, ora distante per entrambe solo tre punti. Al “San Nicola” sarà una sfida equilibrata per i betting analyst che vedono però avanti il segno «2» a 2,47 contro il 3,13 della vittoria pugliese. Fissato a 3,08 il decimo pari stagionale dei padroni di casa. Prevista una sfida chiusa, con l’Under 2.5 – il settimo consecutivo per i liguri – in vantaggio a 1,57 sull’Over 2.5 visto a 2,32. Occhi puntati su Walid Cheddira, protagonista con il Marocco all’ultimo mondiale: la decima rete stagionale del capocannoniere del campionato si gioca a 3,25, stessa quota di un gol di Massimo Coda, leader dell’attacco del Grifone con 6 reti stagionali.