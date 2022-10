Si parte subito col botto nell'anticipo del venerdì dell'11esima giornata di Serie B con la Ternana (che ha ceduto il trono di capolista al Genoa nell'ultima giornata) ferma a -2 dalla vetta, che fa visita in trasferta in Puglia al San Nicola al Bari, sconfitto 1-0 dal Frosinone (altra capolista) nell'ultima giornata, ma ancora a 3 punti dalla vetta della classifica.



Da un lato i padroni di casa di Mignani non avranno lo squalificato Bellomo e proveranno a riscattarsi dal brutto momento che, fra campionato e Coppa Italia vedono 3 sconfitte in 8 giorni con 4 gol subiti e 0 all'attivo come score. Dall'altro i rossoverdi di Lucarelli, crollati soltanto sotto i colpi di uno scatenato Coda, ma con un Partipilo in più.