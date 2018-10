Si chiude questa sera l'ottava giornata di Serie A. Il Benevento di Cristian Bucchi sfida il Livorno di Cristiano Lucarelli, ultimo in classifica e alla ricerca ancora della prima vittoria. 10 punti e la possibilità di portarsi al quarto posto per le Streghe, che arrivano da due sconfitte consecutive, non trovando la vittoria dal 25 settembre. Dall'altra parte, i toscani, autori di 4 gol in campionato, peggior attacco della B, e 11 subiti: se Lucarelli vuole restare sulla panchina del suo Livorno ha bisogno di una vittoria.