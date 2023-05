Il Bari, fermato al “San Nicola” dal Cittadella, non approfitta del pari esterno ottenuto dal Genoa contro il Sudtirol e vede rimanere invariato - a sei punti - il distacco sui rossoblù a tre giornate dal termine del campionato di Serie B. Tuttavia i pugliesi restano in pole su Sisal per il terzo e ultimo posto valido per la promozione, offerto a 2,75, contro il 3,50 del ritorno in massima serie della coppia Cagliari-Parma. Molto intricata anche la lotta per la salvezza: sempre più in bilico la posizione del Benevento, ultima della classe, vista in Serie C a 1,05 per gli esperti, mentre vale 1,35 la retrocessione di Spal, Perugia e Cosenza- Più lontano il Cittadella - senza vittorie nelle ultime cinque - fissato a 1,75 e il Brescia, capace invece di conquistare 10 punti in quattro giornate - proposto ora a 2 volte la posta.