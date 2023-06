La Serie B è arrivata alle battute finali e, tra domani e domenica, si scoprirà quale formazione si unirà a Frosinone e Genoa per giocare il prossimo anno nella massima serie. La finale dei playoff tra Cagliari e Bari, andata giovedì 8 alla Unipol Domus e ritorno domenica 11 al San Nicola, è quella tra due piazze caldissime che sognano di tornare nel calcio dei grandi. I sardi dopo una sola stagione, i biancorossi a distanza di ben 12 anni dall’ultima partecipazione alla Serie A. Si parte dunque domani sera in Sardegna dove il Cagliari, secondo gli esperti Sisal, parte favorito a 1,85 contro il 4,50 del Bari mentre si scende a 3,40 per il pareggio. La formazione di Claudio Ranieri è avanti anche per la promozione, a 1,75, rispetto al 2,00 dei pugliesi. Se il Cagliari si affida all’effetto casalingo, solo due sconfitte interne in stagione, Cheddira e compagni puntano sulla tradizione: in 9 occasioni, su 17 play off disputati in Serie B, a essere promossa è stata la squadra terza classificata nella stagione regolare. Si preannuncia una partita tiratissima dove l’Under, a 1,62, si fa preferire all’Over, dato a 2,20. Ecco quindi che il risultato esatto con il minimo scarto si fa largo: l’1-0 per il Cagliari è offerto a 5,75, quello in favore del Bari, stesso punteggio della sfida di campionato, a 10,50. Come detto i dettagli, e gli episodi come un calcio di rigore in quota a 2,75, potrebbero fare la differenza. La sfida tra Cagliari e Bari sarà anche il confronto tra due grandissimi bomber come Gianluca Lapadula e Walter Cheddira. L’attaccante di Ranieri, 25 gol stagionali, ha mostrato numeri importanti anche nei playoff avendo già colpito in tre occasioni e riuscirci anche domani sera è impresa che si gioca a 2,25. Il numero 11 del Bari, invece, è ancora a secco nella fase a eliminazione di diretta ma, forse, si è tenuto il gol, dato a 3,50, per il momento decisivo della stagione. Attenzione poi a possibili sorprese come Zito Luvumbo, a 3,50, già decisivo per il Cagliari contro il Parma, e Mirko Antenucci uno che, a 38 anni, è ancora in grado di fare male a qualsiasi difesa: la rete dell’ex attaccante, tra le altre, di Spal e Leeds è in quota a 4,50.