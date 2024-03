Serie B corta e incerta: tra Playoff e Playout 9 squadre in 7 punti

Sul campionato di Serie B pende un enorme punto interrogativo, rendendo il finale di stagione ancor più appassionante: tante squadre racchiuse in un fazzoletto minimo, divise tra incubi retrocessione e sogni di gloria. Scorrendo la classifica, l'incertezza regna sovrana e regala potenziali scenari di ogni tipo: dalla zona Playoff a quella Playout ballano infatti appena 7 punti e le concorrenti sono tante, ben 9. Ecco perché, chi deve pensare a salvarsi, con un paio di risultati utili può cambiare radicalmente programmi.

Al momento, con la pausa in corso, chi occupa l'ultima piazza utile a disputare la poule promozione è il Brescia. Rondinelle ottave a quota 39, davanti nell'ordine alla coppia Sudtirol-Cittadella (38), al trio Pisa-Reggiana-Modena (37), al tandem Cosenza-Bari (34) e alla Ternana (32), sedicesima e prima occupante di una delle due caselle che garantirebbero la disputa dello spareggio per restare in B.Dal Brescia alla Ternana come detto ci sono 9 formazioni, ma dal calderone non vanno escluse neanche Sampdoria, Ascoli e Spezia: i blucerchiati, in un ottimo momento di forma, sono la chiara riprova che inaugurando un filotto positivo le paure possono trasformarsi in ambizioni. La squadra di Pirlo è settima a 40 punti lontanissima da chi la precede (Palermo e Catanzaro a 49), in zona Playoff, ma con sole 8 lunghezze di margine su quella Playout.E scivolando verso il basso occhio ad Ascoli e Spezia: marchigiani e Aquilotti si trovano in diciassettesima e diciottesima posizione a 31, l'una in orbita spareggio e l'altra virtualmente retrocessa, ma anche ad 8 punti dalla lotteria con cui tentare di volare in A. Insomma, un'altalena emotiva in piena regola che rende gli scenari incertissimi.Dopo la sosta il campionato riprenderà con la 31ª giornata, il cui calendario offre alcuni incroci pronti ad aumentare o ridurre ulteriormente il gap tra quartieri alti e bassifondi: Cosenza-Brescia, Modena-Bari, Spezia-Ascoli e Sampdoria-Ternana, in tal senso, sono match da cerchiare in rosso.