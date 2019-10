La squadra cresce partita dopo partita, ma i risultati tardano ancora ad arrivare. E così anche nell’ultimo turno della Serie B, (al San Vito contro il Venezia) il Cosenza ha dovuto rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale: dopo il gol di Emmanuel Rivière - l’acquisto di punta della dirigenza calabrese con grandi trascorsi nel Monaco - e dopo numerose occasioni sciupate è arrivato puntualissimo il pareggio dei veneti, grazie al rigore realizzato da Antonio Montalto. Il gruppo e l’ambiente sono tutti compatti attorno al tecnico Braglia, ma a questo punto, anche considerando la precaria situazione di classifica (i rossoblù sono quintultimi, in piena zona play out) è obbligatorio sbloccarsi alla ripresa del campionato, subito dopo la sosta per le nazionali. Il turno che aspetta i lupi è però dei più difficili, visto che nell’anticipo del prossimo 18 ottobre dovranno affrontare, in trasferta, una delle formazioni più in palla del campionato, il Cittadella, che ha infilato tre vittorie una dietro l’altra. Il pronostico è tutto in salita per la squadra calabrese, la cui vittoria è data a 4,10 dagli analisti. Logico che con un il ruolino di marcia dell’ultimo periodo il Cittadella parta nettamente in vantaggio, dato a 1,90, mentre il pareggio si assesta a 3,35, riporta Agipronews. A rendere ancora più arduo il compito del Cosenza ci si mettono i precedenti: l’ultima vittoria dei rossoblu al Tombolato risale al marzo del 2001; la squadra allora allenata da Bortolo Mutti vinse di misura, per 1-0: lo stesso risultato nel prossimo match è valutato.