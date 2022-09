Il programma della 7^ giornata di Serie B apre venerdì sera con la sfida tra Cosenza e Como. I padroni di casa, dopo l'ultima salvezza ottenuta nei play-out, si sono resi protagonisti di una buona partenza fatta di 8 punti in 6 partite, al contrario degli ospiti che – nonostante un’importante campagna acquisti – sono ancora fermi a 3 punti e vanno a caccia di una vittoria, la prima stagionale, offerta a 2,70 su Stanleybet.it. Leggermente favorito però il Cosenza, in quota a 2,60, mentre sale a 3,10 l’opzione pareggio. Equilibrio anche tra Goal, fissato a 1,82, e No Goal, dato a 1,88. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match mister Dionigi spera nella vena realizzativa dei suoi attaccanti, e in particolar modo di Joaquin Larrivey, proposto a 3,25 volte la posta, mentre si gioca a 6 il primo centro italiano del fuoriclasse spagnolo Cesc Fabregas.