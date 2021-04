Pari e spettacolo nel recupero traed. Allo Zini finisce 2-2, con entrambe che dimostrano di essere tra le squadre più in forma del campionato: avanti i toscani col solito Leonardodopo 8 minuti, vengono ripresi dal rigore di Emanuele; nella ripresa, ancora l'ex Pescara in gol, arrivato a 17 reti in campionato, portando in vantaggio gli azzurri, ma a 10 dal termine, Daniel, entrato dalla panchina, fa 2-2. Empoli, ora, a più 6 sulla terza, ma con una partita ancora da recuperare;, invece, a 42, a metà tra playout e playoff.