Prove di sorpasso per il Crotone per il big match della quarta giornata di Serie B, domani contro il Verona. Si gioca allo Scida dove i rossoblu non perdono da marzo e dove il Verona, in sei gare giocate in Calabria ha raccolto solo una vittoria. Gli analisti Stanleybet.it fanno pesare questa statistica sul loro giudizio e danno i rossoblu come netti favoriti per l’incontro, 1,95 è la quota per il successo, che consentirebbe loro di scavalcare i veneti in classifica. Si punta invece a 3,20 sul pareggio, mentre il ritorno al successo dei gialloblu è valutato 4,20. Contando le partite effettivamente disputate sia il Crotone sia il Verona hanno segnato cinque reti fino a qui, mantenendo una buona media gol. Una partita da Over (quindi con almeno tre reti complessive) è proposta a 2,03. Quanto ai nomi dei probabili marcatori, i bookmaker indicano in Simy e Budimir i più caldi per il Crotone (dati a 2,35), mentre per il Verona è Giampaolo Pazzini (già autore di una tripletta) a 2,20.