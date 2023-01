Il Benevento vuole dimenticare la sconfitta subita nel recupero con il Genoa e le ultime quattro gare senza vittorie in casa del Frosinone capolista, reduce a sua volta da tre vittorie consecutive. Nella sfida tra i due campioni del mondo prevale la vittoria di Grosso, offerta a 1,80 contro il 4,65 in favore degli uomini di Cannavaro. Nel mezzo il pari fissato a 3,30. Con soli tre gol subiti finora dalla prima della classe allo “Stirpe” l’Under 2.5, a 1,68, è in vantaggio sull’Over 2.5 proposto a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole ci sono 1-0 e 1-1 visti entrambi a 6,40, mentre una nuova vittoria per 2-1 a favore dei giallorossi come nel match di andata vale 14 volte la posta.