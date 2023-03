Il Frosinone di Fabio Grosso mette subito da parte la sconfitta interna contro il Parma ottenendo un secco 0-2 in casa della Spal, un successo che permette ai gialloblu di allungare a + 11 sul secondo posto mettendo in discesa la vittoria del campionato dei ciociari, offerti a 1,05 contro il 10 del Genoa, seconda della classe. Proprio la formazione rossoblù, è però la seconda favorita in quota per la promozione, offerta a 1,25, con il Bari, terzo e distante un solo punto dagli uomini di Gilardino, a inseguire in quota a 2,75. Sogna anche il Cagliari del nuovo corso Ranieri, proposto a 3,50 davanti a un tris di formazioni come Reggina, Sudtirol e Pisa, date in massima serie a 4,50. Più difficile invece la promozione per il Parma di Buffon, ancora troppo altalenante soprattutto al “Tardini” e fissato a 5,50 volte la posta.