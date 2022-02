La Lega Serie B ha comunicato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo al termine della 22esima giornata:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DICKMANN Lorenzo Maria (Spal): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SARIC Dario (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TOUNKARA Mamadou (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ANTONUCCI Mirko (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JURIC Stanko (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MATTIOLI Alessandro (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SOTTIL Andrea (Ascoli): per avere al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose e reiterando tale atteggiamento veniva allontanato a fatica da un componente del proprio staff; alla notifica del provvedimento di espulsione assumeva, inoltre, un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.