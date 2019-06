Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva la sospensione cautelare dei play out di serie B. Lo spareggio per non retrocedere, tra i veneti e la Salernitana, si giocherà dunque come deciso dalla Lega di serie B, mercoledì 5 e domenica 9 giugno. L'interesse preminente è quello "alla conclusione" del torneo di serie B per consentire alle squadre di preparare la prossima stagione: così il Tar del Lazio motiva la sua decisione di non accogliere il ricorso del Venezia e in sostanza di far disputare i play out di serie B. E' stata fissata al contempo l'udienza dell'11 giugno per la trattazione collegiale del ricorso in camera di consiglio.