La corsa verso la Serie A sta entrando nella fase decisiva con quattro squadre a giocarsi il terzo e ultimo posto per affiancare Frosinone e Genoa nella massima serie. Le semifinali dei play off di Serie B metteranno di fronte Sudtirol-Bari, questa sera, e Cagliari-Parma, martedì alla Unipol Domus Arena. La sfida tra rossoblù ed emiliani è stata, per 30 anni, una classica del campionato italiano salvo poi ritrovarsi, in questa stagione, nella seconda categoria del calcio nostrano. La sfida tra le due formazioni viaggia in sostanziale equilibrio sebbene il fattore campo, soprattutto in casa isolana, spesso ha fatto la differenza: sono solo sei, su 26 complessive, i successi del Parma in trasferta. Ecco perché il Cagliari, secondo gli esperti Sisal, parte favorito a 2,00 rispetto al 3,75 dei gialloblù mentre si scende a 3,20 per il pareggio. I ragazzi di Ranieri, inoltre, in questa stagione sono terzi, alle spalle di Frosinone e Genoa, per rendimento interno. Sebbene Cagliari e Parma siano due squadre che basano le loro fortune sulla fase difensiva, Under e Over si equilibrano, appaiate in quota a 1,85, mentre non è da escludere un Ribaltone, offerto a 7,25, uscito in due dei tre incroci più recenti. Il bomber all time della sfida è il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti il quale ha colpito già 4 volte gli emiliani. Il numero 30 rossoblù sogna di entrare nel tabellino dei marcatori, impresa che si gioca a 2,25, per gettarsi alle spalle una stagione avara di soddisfazioni. Chi invece le soddisfazioni se ne tolte tantissime è Gianluca Lapadula, 24 reti stagionali compresa la doppietta che ha steso il Venezia nel turno precedente: l’ex Benevento vuole trascinare i suoi compagni in Serie A e un’latra marcatura multipla è data a 6,25. Il Parma, dal canto suo, si affida a un mix di vecchi leoni e giovani rampanti. Della prima categoria fa sicuramente parte Franco Vazquez: El Mudo, in gol a 4,50 e già a segno in campionato contro il Cagliari, ha illuminato l’intera cadetteria con numeri di altissima scuola ma vuole completare l’opera riportando i ducali nella massima serie. Al suo fianco dovrebbe agire Adrian Benedyczak, il bomber polacco che, finora, ha messo insieme 9 reti e 2 assist in stagione. Il giocatore nativo di Kamien Pomorski che arriva in doppia cifra stagionale pagherebbe 4 volte la posta.