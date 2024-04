Serie B: il Como frena e i bookmaker consegnano il primo posto al Parma, ma a Bari è sfida delicata in quota per gli emiliani

Ilfrena a Genova e i bookmaker cambiano idea dopo il pareggio con la Samp: il primo posto del Parma non è più in discussione. Gli esperti rilanciano in quota per la conquista del campionato di Serie B: il Parma si gioca a 1,06 mentre i lombardi salgono a 8. Con cinque punti di distacco a tre giornate dal traguardo, dunque, sembra chiudersi ogni disputa per il trofeo. Ancora tutto aperto, invece, nei discorsi per i playoff e la promozione alla prossima Serie A. In quota è il Venezia la terza squadra su cui puntano gli analisti, offerta a 1,75. Poco distante la Cremonese, a 2,85. Il Catanzaro, che fatica ancora a ritrovare la continuità iniziale, vede la salita in Serie A a 4,65. Il Palermo, nonostante un’altra sconfitta che allunga a sei la striscia di risultati senza vittorie, è proposto a 5,75. Restano vive le speranze per la Sampdoria, che continua a non vincere ma mantiene l’ottavo posto in classifica e proverà a centrare la promozione, in quota a 6,50.

Già domani torneranno in campo tutte le squadre e i primi della classe faranno visita al Bari diciottesimo, in piena crisi e senza vittorie da dieci turni. Secondo i betting analyst, gli emiliani passeranno al San Nicola, ma le quote lasciano presagire una sfida delicata: gli uomini di Pecchia si giocano vincenti tra 2,10 e 2,20. I pugliesi proveranno il colpo a sorpresa, visto tra 3,20 e 3,55. Nel mezzo il pareggio paga 3,20 volte la posta.