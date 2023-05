La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle panchine in vista del prossimo campionato di Serie B. A Como resta Moreno Longo, lo ha detto il d.g. Carlalberto Ludi: "Ha lavorato bene, andiamo avanti con lui". A Catanzaro l’artefice della promozione Vincenzo Vivarini, a Cittadella Edoardo Gorini, alla Feralpisalò Stefano Vecchi che ha conquistato la categoria, a Palermo Eugenio Corini e a Venezia Paolo Vanoli.



Poi ci sono molte situazioni che vanno definite. Ad Ascoli sembrava certa la conferma di Roberto Breda, ma a oggi non più così sicura (incontro in questi giorni per definire la questione). A Cremona va definita la posizione di Davide Ballardini dopo la retrocessione. Il Modena per il dopo Attilio Setter ha deciso di virare su Paolo Bianco. Da definire anche le panchine del Pisa (Luca D'Angelo), Reggina (Pippo Inzaghi) e Ternana (Cristiano Lucarelli). A Reggio Emilia dopo l’addio ad Aimo Diana, si va verso la scelta Alessandro Nesta. E la Sampdoria? Prima testa alla società, poi a chi subentrerà a Dejan Stankovic.