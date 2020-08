I verdetti delle gare d'andata lanciano Chievo Verona e Pordenone verso al finale dei playoff di Serie B. Sulla lavagna scommesse "Passaggio del turno", si legge in una nota, pesano sia il successo dei veneti firmato da Djordjevic e Segre contro i liguri, sia la rete di Tremolada che ha permesso al Pordenone di battere il Frosinone 1-0 al Benito Stirpe. Vista la situazione la rimonta dello Spezia vale 3,50 volte la posta, contro l'ipotesi più probabile che il Chievo riesca a difendere il vantaggio di 2-0, proposta a 1,27.

Lo Spezia dovrebbe comunque uscire a testa alta, visto che sulla lavagna dell'1X2 è comunque favorito a 1,99. Tutto ancora più in discesa per i ramarri di Attilio Tesser. Dopo il successo in terra ciociara la solida difesa del Pordenone dovrebbe reggere l'urto della voglia di A della squadra di Alessandro Nesta: quindi i friulani sono avanti nel testa a testa a 1,07, contro la rimonta del Frosinone a 7,00 volte la posta. Conferme nell'«1X2», con i padroni di casa si giocano vincenti a 2,45. Segno «2» a quota 3,10.